Para Minions 'Tumbangkan' Transformers di Box Office

VIVA.co.id – Despicable Me kembali sukses bertengger di posisi pertama box office Amerika. Film ketiga Despicable Me debut di akhir pekan ini dengan estimasi penghasilan US$75 juta.

Meski jadi jawara, namun Despicable Me 3 masih kalah jauh dari seri terdahulunya. Despicable Me 2 di tahun 2013 berhasil debut dengan US$83,5 juta, sementara film spin-off Minions dengan US$115 juta di tahun 2015.

Di posisi kedua, Baby Driver yang juga baru debut pekan ini berhasil mengumpulkan kocek US$21 juta. Film ini dikabarkan menghabiskan US$34 juta untuk bujet produksinya, dilansir USA Today.

Sementara itu, jawara minggu lalu, Transformers: The Last Knight langsung terdepak ke posisi ketiga. Film ini menghasilkan US$17 juta pekan ini.

Wonder Woman masih cukup kuat dengan berada di posisi keempat, mencatat pendapatan sekitar US$15,6 juta. Film yang dibintangi Gal Gadot tersebut menjadi film DC Extended Universe dengan pendapatan kotor terbesar, mengalahkan pendahulunya, Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Sementara penghuni di posisi kelima box office saat ini diisi oleh film animasi Cars 3 garapan Disney-Pixar, yang hanya mampu mendapatkan US$9,5 juta di pekan ketiganya. Pencapaian ini dinilai sejumlah pihak terbilang buruk, karena merosot sekitar 60 persen dari penjualan mereka di pasar Amerika Utara.

Dari Box Office Mojo, berikut daftar 10 film teratas di box office AS.

1. Despicable Me 3

2. Baby Driver

3. Transformers: The Last Knight

4. Wonder Woman

5. Cars 3

6. The House

7. 47 Meters Down

8. The Beguiled (2017)

9. The Mummy (2017)

10. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales