Akshay Kumar Beradu Akting dengan Aktris Pendatang Baru

VIVA.co.id – Aktor senior Bollywood, Akshay Kumar, akan beradu akting dengan aktris pendatang baru perfilman untuk melakukan debutnya. Film yang dimainkan keduanya adalah Gold.

Selain keduanya, film ini juga dibintangi oleh Amit Sadh dan Kunal Kapoor. Film ini bergenre drama olahraga berdasarkan kisah Olimpiade London 1948. Plot pusatnya ialah tentang bagaimana India merdeka meraih medali emas pertamanya di bidang hoki.

Ritesh Sidhwani, sang produser, berbagi informasi terkini soal proses syuting film garapannya tersebut. Dua hari lalu, ia mengonfirmasi penerbangan para pemain film ke London untuk melakukan latihan fisik.

"#Gold on the field tom all the best @akshaykumar @kagtireema @Roymouni @kapoorkkunal @TheAmitSadh #sunnykaushal #vineetsingh," tulisnya seperti dikutip dari Indianexpress pada Senin, 3 Juli 2017.

Para pemain tersebut dilatih olahraga di bawah pelatih yang berbeda untuk peran mereka. Di antara para pemain, Mouni Roy yang paling banyak menjadi perhatian. Belum lama ini, ia mengunggah foto saat berlatih tari, dan menuliskan, "Jet lag terburuk".

Sesuai laporannya, Mouni Roy harus melakukan syuting sekitar 20-25 hari untuk film tersebut. Untuk perannya dalam film ini, dia perlu memberi sebuah avatar India, sehingga menggunakan pakaian penari India saat berlatih. Situasi itu terlihat dalam foto yang diunggahnya tersebut.

Para penggemarnya pun sudah tak sabar untuk melihat akting debut aktris populer televisi India itu dalam sebuah film. Ditambah dengan latar cerita yang prestisius.

Seorang tim produksi, Farhan Akhtar, telah mengapresiasi tim pemain Gold. "Semua tim Gold terbaik. #firstdayofshoot @kagtireema @akshaykumar @TheAmitSadh @kapoorkkunal @Roymouni #sunnykaushal # cast & crew," tulisnya di Twitter. Kemudian Mouni membalasnya, " Terima kasih pak."