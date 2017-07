Akshay Kumar Bocorkan Penampilan di Film Terbarunya

VIVA.co.id – Aktor superstar Bollywood, Akshay Kumar, sepertinya tidak ingin bersantai-santai. Di saat sedang bersiap untuk rilis film Toilet: Ek Prem Katha, ia sudah mulai syuting untuk film terbarunya, Gold.

Seperti yang lansir dari Indianexpress pada Senin, 3 Juli 2017, sepanjang kariernya, Akshay Kumar, merupakan salah satu dari sekian bintang Bollywood yang berusaha menerapkan disiplin waktu dalam aktivitas kariernya. Selain itu, ia sosok yang berusaha menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan profesionalisme.

Aktor tersebut berbagi penampilan barunya untuk film Gold di akun Twitternya.

Film terbarunya, Gold, adalah drama olahraga, yang berdasarkan event Olimpiade London 1948.

Plot cerita terpusat tentang bagaimana India merdeka meraih medali emas pertamanya di bidang hoki. Film ini juga dibintangi Kunal Kapoor dan Amit Sadh. Semua anggota tim baru saja terbang ke London untuk mulai syuting film tersebut.

"Berangkat pada sebuah perjalanan baru, yang bertujuan tidak kurang dari #GOLD! Hari 1 Gold, butuh cintamu dan harapan terbaik seperti biasa :)," tulis Akshay Kumar di media sosial.

Bersamaan dengan itu, ia mengunggah foto dengan filter skala abu-abu, sehingga mencerminkan periode waktu sejarah India.

