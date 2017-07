Atiqah Hasiholan Pajang Foto saat Persalinan Normal

Saya ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk semuanya yang telah mendoakan kesehatan dan keselamatan Saya dan Salma selama masa kehamilan dan persalinan. - - Berkat doa semuanya, Alhamdulillah Saya telah diberikan kemudahan pada saat hamil dan proses melahirkan. - - Salma lahir melalui proses persalinan normal. Pada 23 Juni 2017, Jumat 4.30 pagi - pembukaan 3, dan lahir pada pukul 9.32 pagi di hari yang sama, tanpa kendala dan terlahir dengan sehat. - - ???? @birth.imwithu @irmasyahrifat

