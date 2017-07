Aktor Game of Thrones Menikah untuk Kelima Kalinya

VIVA.co.id – Aktor yang dikenal dalam film Lord of The Ring dan Game of Thrones, Sean Bean, baru saja melangsungkan pernikahannya pada akhir pekan lalu. Pernikahan Sean Bean kali ini merupakan pernikahan kelima yang ia jalani selama hidupnya.

Aktris wanita bernama Ashley Moore, menjadi istri Sean Bean kelimanya. Pernikahan pasangan Inggris tersebut dilakukan di Dorset, sebuah kota kecil di Inggris.

Dalam pernikahan yang digelar secara tertutup tersebut, Sean terlihat mengenakan setelan jas hitam. Sedangkan istrinya mengenakan gaun putih.

"Ini adalah pesta pernikahan kecil yang intim yang diadakan di sebuah daerah pedesaan di Dorset bernama Axnoller Farm. Ini undangan terbatas hanya untuk keluarga dan teman dekat," ujar lawan main Sean di serial Inggris, Broken, Anna Friel seperti dilansir Hollywood life.

Kedua mempelai terlihat tersenyum dalam pesta kecil yang dihadiri oleh teman-teman dekat mereka. Anak perempuan Anna, Gracie, menjadi pendamping mempelai dan menyanyikan lagu untuk mereka.

Sean Bean sendiri saat ini berusia 58 tahun. Pernikahan pertamanya ia lakukan pada 1981-1988 dengan kekasihnya sejak masa sekolah.

Setelah berpisah ia kembali menikah dengan Melanie Hill pada 1990-1997. Sesaat setelah berpisah dengan Melanie Hill ia menikah untuk ketiga kalinya dengan Abigail Cruttenden di tahun yang sama (1997), namun kandas di tahun 2000.

Pada tahun 2008 ia kembali menikah dengan Georgina Suttcliff namun kandas setelah dua tahun berumah tangga.