Setelah 8 Grammy, Rihanna Berambisi Raih Oscar

VIVA.co.id – Sebagai penyanyi internasional, Rihanna sukses meraih delapan piala Grammy di sepanjang karier bermusiknya.

Namun, pemilik nama asli Robyn Rihanna Fenty ini diketahui juga memiliki bakat lain di dunia peran, yang telah membawanya memerankan sejumlah karakter dalam beberapa film, seperti misalnya 'Bring It On: All Or Nothing' (2006) dan 'Anniedi' (2014).

Penyanyi 29 tahun ini memang belum pernah menjadi pemeran utama dari film-film yang pernah menampilkan bakat aktingnya tersebut. Namun, sutradara Luc Besson seakan memercayakannya untuk memerankan tokoh Bubble, dalam film terbaru besutannya yang berjudul 'Valerian and The City of A Thousand Planets'.

Meskipun lagi-lagi bukan sebagai pemeran utama, karakter Bubble yang akan diperankan Rihanna itu memang memegang peranan penting, dalam keseluruhan alur cerita di film tersebut. Situasi itu bahkan membuatnya merasa optimistis jika karier aktingnya bisa lebih cemerlang lagi ke depannya.

Bahkan, penyanyi yang baru-baru ini kerap diperbincangkan akibat foto-foto mesranya bersama seorang miliuner petrodolar di sebuah kolam renang itu, mengaku sangat berambisi untuk membawa pulang trofi Oscar suatu hari nanti.

"Aku berharap bisa meraih Oscar suatu hari nanti. Karena menurutku tak ada satu aktris pun yang tidak mau karyanya diapresiasi publik," kata Rihanna dalam sebuah wawancara dengan The Sun, sebagaimana dilansir dari Dailymail, Senin 3 Juli 2017.

Pelantun tembang Umbrella itu menekankan, apresiasi terbesar bagi sebuah karya seni (baik film, musik, dan karya seni lainnya) adalah sebuah penghargaan. Oleh karenanya, dia akan berusaha sekeras mungkin untuk mencapai targetnya tersebut.

"Oleh karenanya, aku akan bekerja keras dan berusaha memberikan yang terbaik untuk setiap hal yang aku kerjakan. Namun tentu, selebihnya bukan terserah kepadaku," ujarnya.

Diketahui, 'Valerian and The City of A Thousand Planets' ini merupakan film bergenre laga fiksi, hasil adaptasi komik populer Prancis berjudul 'Valerian and Laureline'.

Pemeran utama dalam film ini pun akan dilakoni oleh model Cara Delevingne, dan aktor Dane DeHaan. Film ini dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 21 Juli 2017. (art)