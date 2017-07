Morgan Oey Bicara Akting dan Personel Boyband

VIVA.co.id – Morgan Oey bersyukur dapat diberi kesempatan untuk ikut bermain dalam film Sweet 20. Banyak aktor dan aktris yang menurutnya adalah panutan untuk memperdalam kemampuan aktingnya.

Usai melepas karier sebagai personel boy band Smash sekitar empat tahun lalu, saat ini Morgan mengaku ingin fokus dalam dunia akting. Menurutnya, industri perfilman memiliki peluang besar untuk dirinya lebih banyak dikenal dengan berbagai segmentasi usia masyarakat, tidak melulu para anak belia.

“Film lebih luas kan ya cakupannya. Karakter-karakter yang pernah saya perankan atau yang ke depannya saya perankan, sebisa mungkin saya tidak memerankan karakter yang sama. Dan sebisa mungkin saya enggak memerankan karakter yang enggak cuma menjual look saja. Yang benar-benar saya pengen jadi seorang aktor yang benar kayak gimana," kata Morgan.

Nama-nama aktor dan aktris senior dalam Sweet 20 yang menjadi panutannya pun ia sebutkan. "Banyak sekali aktor, aktris senior yang saya look up to, khususnya di film Sweet 20 ada. Om Slamet Raharjo, bu Niniek, bu Widya, mas Lukman, tante Cut Mini, mbak Tika Panggabean," sebutnya.

Sikap profesionalisme mereka yang membuat Morgan merasa termotivasi untuk belajar akting lebih baik lagi.

"Ketika diset itu mereka sudah menjadi karakter yang mereka perankan," ucapnya kagum. (ase)